Kop Dağı Tüneli´nde patlama sonrası göçük; 11 işçi kurtarıldı (3)



PATLAMA GAZ SIKIŞMASINDAN KAYNAKLANMIŞ

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, BayburtErzurum kara yolunda Kop Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelde, patlama sonrası meydana gelen ve 8 işçinin yaralandığı göçükle ilgili, yaralı işçi sayısının 11´e yükseldiğini, bunlardan birinin durumunun ağır olduğunu duyurdu. Vali Epcim, patlamanın ilk belirlemelere göre gaz sıkışması kaynaklı olduğunu değerlendirdiklerini belirterek, "Çalışmalar süren tünelde metan gazından kaynaklandığını değerlendirdiğimiz, gaz sıkışmasına bağlı olarak bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 8 yaralımız vardı, şu an itibarıyla 11 yaralımız var. Bunlardan durumunun ağır olan birinin sevki Trabzon´a sevk edildi. Diğer yaralılarımızın durumu oldukça iyi olduğunu değerlendiriyoruz. Göçük altında kalan hiç kimsenin olmadığını ilk belirlemelere göre değerlendiriyoruz. Herhangi bir olumsuzluğumuz şu an itibarıyla bulunmamaktadır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bayburt

2020-09-24 18:17:02



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