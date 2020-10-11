Vali Epcim Milletvekili Battal’la birlikte incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Epcim Milletvekili Battal’la birlikte incelemelerde bulundu

İHA

Vali Epcim Milletvekili Battal’la birlikte incelemelerde bulundu

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal’la birlikte Aydıntepe ilçesinde incelemelerde bulunarak kamu yatırımlarını yerinde denetledi.
Vali Epcim, Aydıntepe İlçesinde KÖYDES projesi kapsamında gerçekleştirilen HES çalışmalarını inceledi. AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ile yapımı devam eden HES inşaatını inceleyen Vali Epcim, Kaymakam Tanju Çanakçıoğlu ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, inşa edilen Hidro Elektrik Santrali'nin 670 kilovatsaat elektrik enerjisi sağlayacağını söyledi.
Vali Epcim, Yakup Abdal Tabiat parkı ve peyzaj çalışmalarını da yerinde inceledi.
Epcim, tabiat parkının yılsonuna kadar devam eden çalışmalar sonunda hizmete açmayı planladıklarını kaydetti.
Anadolu irfan geleneğinin önemli temsilcilerinden Uruşdi Baba ve yol arkadaşlarını Oruçbeyli köyünü ziyaret ederek anan Vali Cüneyt Epcim, onarımı tamamlanan ziyaret alanında incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Profesörden, Baksı Müzesindeki “Maske ve Çağrışımlar” isimli sergi için boyalı performans
YEREL HABERLER Profesörden, Baksı Müzesindeki “Maske ve Çağrışımlar” ...
Bayburt’tan Azerbaycan'a destek
YEREL HABERLER Bayburt’tan Azerbaycan'a destek
Ay-Yıldız İnternet Dünyası’ndan eğitime ücretsiz destek
YEREL HABERLER Ay-Yıldız İnternet Dünyası’ndan eğitime ücretsiz ...
Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker'den Rektör Coşkun’a veda ziyareti
YEREL HABERLER Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker'den ...
Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı
YEREL HABERLER Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve ...
Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı
YEREL HABERLER Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X