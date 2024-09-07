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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bayburt'ta Kop Tüneli inşaatında göçük: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı | Son dakika haberleri

        Bayburt'ta Kop Tüneli inşaatında göçük: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

        Erzurum-Bayburt karayolunda yapımı devam eden Kop Tüneli'nin Bayburt tarafında kısmi göçük oluştu. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 03:14 Güncelleme: 07.09.2024 - 03:17
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        Kop Tüneli inşaatında göçük: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
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        Erzurum-Bayburt karayolunda yapımı süren Kop Tüneli'nde meydana gelen kısmi göçükte 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

        Kop Dağı'nda yapımı devam eden tünelin Bayburt tarafında, henüz belirlenemeyen nedenle kısmi göçük yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; göçük sırasında yaralanan işçilerden M.B, H.D, M.A ve A.Ö Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerden M.B. (22), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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        #Son dakika haberler
        #bayburt
        #Kop Tüneli
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