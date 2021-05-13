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Bayram sabahı yangın kabusu

Antalya'da, bayram sabahının ilk saatlerinde 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü, evde hasar oluştu.

Bayram sabahı yangın kabusu - Haberler

Yangın, saat 06.00 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2659 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 1'inci katında bulunan Rıza Tokmak'a ait dairede çıktı.

Oturma odasında çıkan yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını fark edip dışarı çıkan Tokmak ailesi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarın ardından adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını söndürüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeninin, itfaiyenin incelemesi sonucu tespit edileceği belirtildi.

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