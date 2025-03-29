Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi oldu?
Ramazan Bayramı öncesinde köprü, otoyollar ve toplu taşıma ücretsiz mi olacak sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin karar 29 Mart Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlandı. Yaşanan bu son dakika açıklaması, "Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bayramda hangi köprü ve otoyollar bedava oldu?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı... Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte bayramda köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz mi olacağı merak ediliyordu. Ramazan Bayramı için tatil planı yapanlar, "Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bayramda hangi köprü ve otoyollar bedava oldu? " sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte bayramda köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin alınan karar...
RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00’a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu.
BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR BEDAVA OLDU?
29 Mart Cumartesi saat 00.00’dan 2 Nisan Çarşamba saat 07.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri kapsam dışı bırakıldı.