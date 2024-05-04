BEDAŞ duyurdu: 5 Mayıs Pazar günü İstanbul'da 7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!

İstanbul'da 5 Mayıs Pazar günü meydana gelecek planlı elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından paylaşıldı. İstanbul kesintisi duyuruları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. Peki, "5 Mayıs Pazar günü elektrikler ne zaman gelecek?". İşte AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler listesi...