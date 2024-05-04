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        Haberler Gündem Green Card sonuçları açıklandı! DV Lottery 2024 Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır ve sonuçlara nereden bakılır?

        Green Card sonuçları açıklandı! DV Lottery 2024 Green Card sonucu sorgulama ekranı

        Green Card başvuru sonuçları açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı sağlayan Green Card başvuruları 4 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, çekiliş sonuçları 16 haneli teyit numarası, soyadı, doğum yılı ve kimlik doğrulama koduyla sorgulanabilecek. 4 Mayıs Cumartesi günü açıklanan Green Card sonuçları DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunuldu. İşte 2024 Green Card sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 19:10 Güncelleme: 04.05.2024 - 23:57
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        Son dakika Green Card sonuçları açıklandı... Binlerce kişinin başvuru yaptığı Green Card sonuçları 4 Mayıs Cumartesi günü DV Lottery sitesi üzerinden erişime sunuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkı tanıyan Green Card, kalıcı oturma iznine sahip göçmene ABD hükûmeti tarafından verildiği bilinmektedir. Peki, "Green Card sonucu nasıl, nereden bakılır?" İşte Green Card başvuru sonuçları...

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        GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs tarihinde açıklandı. Green Card kura çekiliş sonuçları Türkiye saati ile 19:00'da açıklandı.

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        GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

        Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

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        GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

        Green Card başvurularını gerçekleştiren adaylar, https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden sonuçlarına erişebilecek.

        Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

        GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

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        KİMLER GREEN CARD ALABİLİR?

        Green Card almak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Öncelikle Green Card almak isteyen kişi mutlaka 18 yaşından büyük olmalıdır. Ayrıca Green Card en az lise mezunu olan kişilere verilir. Lise öğrencisi olmayan kişilerde son 5 yıl içinde uzmanlık ve ya eğitim gerektiren bir alanda da mutlaka 2 yıl aralıksız olarak çalışan kişiler Green Card alabilirler.

        Green Card almak için İngilizce bilme şartı da aranmaz. İnternet üzerinden başvuru yapan ve başvuruları kabul edilen kişiler Green Card alabilirler. Bunun yanı sıra evli olan kişiler de Green Card'a aynı anda başvurabilirler. Çünkü bu şekilde evli çiftlerin de Green Card alma şansı artacaktır.

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        GREEN CARD NEDİR?

        Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

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