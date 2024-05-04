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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler SON DAKİKA SİGARA FİYATLARI 2024 | Sigaraya zam mı geldi, en düşük sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, hangi grup sigaralara zam geldi? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 sigara fiyatları: Sigaraya zam mı geldi, en düşük sigara fiyatı ne kadar oldu?

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Sigaraya gelen peş peşe zamlar, "En düşük sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi grup sigaralara zam geldi?" sorularını gündeme getirdi. Yeni gelen zam sonrasında güncel sigara fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 2024 zamlı sigara fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 16:56 Güncelleme: 04.05.2024 - 20:12
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        Sigara fiyatlarında yaşanan son dakika zam haberleri tütün ürünlerini kullanların gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Hatırlanacağı gibi son olarak nisan ayında bir sigara grubuna 5 TL'lik bir zam yapılmıştı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna daha geldiğini açıkladı. Peki, "En düşük sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi grup sigaralara zam geldi?" İşte sigara fiyatları...

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        SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından PM sigara grubunda zam yapıldığını açıkladı. Sigara grubuna gelen zam 4 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacak. Dündar paylaşımında, "Sigaraya bir zam daha... Sigaraya zam yağmuru devam ediyor. PM grubuna zam geldi" ifadeleri kullandı.

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        EN PAHALI SİGARA VE EN UCUZ SİGARA FİYATI NE KADAR?

        Yeni zamla birlikte PM grubunun en pahalı sigarası 70 TL olurken en ucuzu ise 63 lira oldu.

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        JTİ sigara grubu ise zammın ardından 1 TL'lik indirime gitmişti. Sigara grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 56 lira olmuştu.

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        BAT sigara grubunun en pahalı sigarası 72 TL, en ucuzu 56 TL

        TT sigara grubunun en pahalı sigarası 62 TL, en ucuzu 50 lira olmuştu.

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