İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul elektrik tedarikçisi firmaları BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul'da yaşanacak planlı elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyurdu. Peki, 10 Mayıs 2024 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte 10 Mayıs Cuma İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası elektrik kesintileri...