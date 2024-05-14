BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 14 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 14 Mayıs Salı günü İstanbul genelinde yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. İstanbul genelinde meydana gelen planlı ve arıza elektrik kesintileri ALO 186 hattı ve www.bedas.com.tr web sitesi üzerinden sorgulanabilmektedir. İşte 14 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...
İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. AYEDAŞ ve BEDAŞ il genelinde yaşanacak elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. İşte 14 Mayıs 2024 BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul genelinde yaşanacak elektrik kesintileri...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 14 Mayıs Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.