Belarus’a gece yarısından itibaren uygulanacak AB yaptırımı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Üç diplomat, cuma günü yaptığı açıklamada Belaruslu uçakların AB toprakları üzerinden uçmasını ve AB havalimanına inmesini yasaklayan planı kabul ettiğini söyledi.

Yaptırım, Belarus'un muhalif liderinin ortak hareket çağrısından sonra geldi. Belarus’un Yunanistan'dan Litvanya'ya giden yolcu uçağını zorla Minsk'e indirmesi ve uçaktaki muhalif gazeteci Roman Protasevich'in tutuklanmasının ardından büyüyen krize ilişkin yaptırımların uygulanacağı Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell tarafından bildirilmişti.

Karar Orta Avrupa Saat dilimine(CET) göre gece yarısı yürürlüğe girecek. Karar kapsamında, AB uçaklarının Belarus üzerinden uçmaktan kaçınması da tavsiye ediliyor ancak bu kararın bağlayıcılığı tartışılıyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) yaklaşık 100'ü aşkın AB ve İngiliz hava yolları şirketleri tarafından işletilen 300 uçağın ve yaklaşık 400 sivil uçağın Belarus üzerinden uçtuğunu söyledi.

UÇUŞU YASAKLAYAN ŞİRKETLER

Lufthansa, SAS, Air France, LOT, Finnair ve airBaltic, Belarus hava sahası üzerinden uçmayacağını açıkladı.

Belarus'un ulusal hava yolu şirketi Belavia, Helsinki, Amsterdam, Milano, Varşova, Frankfurt, Berlin, Münih, Paris, Roma ve Viyana dahil olmak üzere Avrupa'daki yaklaşık 20 havalimanına bağlayan uçuşlar gerçekleştiriyor. Karar tüm bu uçuşların gerçekleşmemesi anlamına geliyor.