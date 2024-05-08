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        Haberler Dünya Belçika'da yıllardır yasal belgesi olmadan yaşayan 'kağıtsızlar' hükümeti protesto etti

        Belçika'da yıllardır yasal belgesi olmadan yaşayan 'kağıtsızlar' hükümeti protesto etti

        Belçika'da yıllardır oturum ve çalışma izni olmaksızın yaşayan ve "kağıtsız" (sans papier) diye adlandırılan kişilerle onlara destek veren Belçikalılardan oluşan grup, hükümeti protesto etmek için eylem yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:46 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:46
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        Belçika'da 'kağıtsızlar' hükümeti protesto etti
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        Başkent Brüksel'deki Rogier meydanında toplanan göstericiler, "Tek çözüm yasal statü vermek" , "Hiçbir insan yasa dışı değildir", "Kağıtsızlarla dayanışma içindeyiz" yazılı pankartlar açtı.

        Bazılarının Filistin'e destek için kefiyelerle katıldığı gösteride yaklaşık 500 kişi hazır bulundu.

        Göstericiler, polisin trafiğe kapattığı caddelerden İçişleri Bakanlığına bağlı Yabancılar Ofisi'nin önüne yürüdü.

        Bazı "kağıtsızlar"ın, bebekleri ve çocuklarıyla yürüyüşe katılması ve çok sayıda Belçikalının gösteriye destek vermesi dikkati çekti.

        Yıllardır ülkenin tartışma konularından biri

        Belçika'da "kağıtsız" olarak adlandırılan kişiler, ülkeye yıllar önce Cezayir, Tunus, Afganistan, Pakistan ve birçok Afrika ülkesinden çeşitli yollarla gelen ancak yasal statüye alınmayanlardan oluşuyor.

        Oturum veya çalışma belgeleri olmadan ülkede yaşan bu kişilerin çoğunun oturum talepleri reddediliyor.

        "Kağıtsızlar", adlarını ara ara yaptıkları açlık grevleriyle duyuruyor ancak Belçika, katı tutumundan taviz vermiyor, duruma kalıcı çözüm de getirmiyor.

        Brüksel Özgür Üniversitesi tarafından yakın zamanda yapılan araştırmada ülkedeki "kağıtsızlar"ın sayısının 112 bin olduğu, bunlardan 52 bininin başkent Brüksel'de yaşadığı açıklanmıştı.

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