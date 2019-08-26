Altın fiyatları ne kadar?

Motorinin litresine 11 kuruş, benzinin litresine 16 kuruş, LPG Otogaza da litrede 5 kuruş zam yapıldı. Uluslararası piyasalarda benzin ton fiyatının 565 dolardan 575 dolara, çıkması araç depolarına fiyat artışı olarak yansıdı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'ten yapılan açıklamada "27/08/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorinde 11, Benzinde 16 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi

Ankara'da ortalama 6,26 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,20 liradan 6,31 liraya, İzmir'de 6,28 liradan 6,39 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 6,67 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,83 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,60 liradan 6,76 liraya, İzmir'de 6,68 liradan 6,84 liraya yükselecek.

LPG Otogazın litre fiyatı ise ortalama İstanbul'da 3,36 liradan 3,41 liraya, Ankara'da 3,47 liradan 3,52 liraya, İzmir'de ise 3,39 liradan 3,44 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.