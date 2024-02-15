Motorinden sonra benzine de zam geldi! İşte zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında bir son dakika gelişmesi yaşandı ve benzine 1 lira 79 kuruş zam yapıldı. Kısa bir süre önce motorinin litresine de 2 lira 56 kuruşluk bir zam gelmişti. İşte, zamlar sonrası 15 Şubat Perşembe güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları....
Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde, motorine 2,56 TL'lik bir zam yapıldığı duyrulmuştu. Akaryakıta ikinci zam haberi de geldi ve benzine 1 lira 79 kuruş zam yapıldı. Peki, motorin ve benzine gelen zamlardan sonra güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...
BENZİNE 1 LİRA 79 KURUŞ ZAM GELDİ!
Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan artışın akaryakıt fiyatlarına yansıması sürüyor. Benzin fiyatlarına bugünden (15 Şubat Perşembe) itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruş zam geldi.
MOTORİN'E DE ZAM GELMİŞTİ!
12 Şubat'ı, 13 Şubat'a bağlayan gece yarısından itibaren motorine 2,56 TL zam geldi. Bu zam ile birlikte motorinin litre fiyatı ilk defa 45 TL'yi aştı.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 41,08 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 44,20 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,41 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,17 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 44,27 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,15 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Ankara'da benzin litre fiyatı: 41,86 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 45,01 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,59 TL