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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Benzine 1 lira 79 kuruş zam geldi! Benzin zammı sonrası 15 Şubat Perşembe benzin, LPG ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Motorinden sonra benzine de zam geldi! İşte zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıt fiyatlarında bir son dakika gelişmesi yaşandı ve benzine 1 lira 79 kuruş zam yapıldı. Kısa bir süre önce motorinin litresine de 2 lira 56 kuruşluk bir zam gelmişti. İşte, zamlar sonrası 15 Şubat Perşembe güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 11:13 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:13
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        1

        Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde, motorine 2,56 TL'lik bir zam yapıldığı duyrulmuştu. Akaryakıta ikinci zam haberi de geldi ve benzine 1 lira 79 kuruş zam yapıldı. Peki, motorin ve benzine gelen zamlardan sonra güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...

        2

        BENZİNE 1 LİRA 79 KURUŞ ZAM GELDİ!

        Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan artışın akaryakıt fiyatlarına yansıması sürüyor. Benzin fiyatlarına bugünden (15 Şubat Perşembe) itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruş zam geldi.

        3

        MOTORİN'E DE ZAM GELMİŞTİ!

        12 Şubat'ı, 13 Şubat'a bağlayan gece yarısından itibaren motorine 2,56 TL zam geldi. Bu zam ile birlikte motorinin litre fiyatı ilk defa 45 TL'yi aştı.

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 41,08 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 44,20 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,41 TL

        5

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,17 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 44,27 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,15 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 41,86 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 45,01 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,59 TL

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İzmir benzin litre fiyatı: 40,30 TL

        İzmir motorin litre fiyatı: 45,23 TL

        İzmir LPG litre fiyatı: 20,62 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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