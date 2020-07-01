Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Benzin, motorin ve otogaza zam göründü. Benzinde 11, motorinde 10, otogazda da 32 kuruş artış hesaplanıyor.

Türkiye’de iç piyasada akaryakıt fiyatları belirlenirken, iki temel öğe dikkate alınıyor. Dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda ürün fiyatı. Uluslar arası piyasalarda benzinin ton fiyatı, 371 dolardan 381 dolara çıktı. Buna bağlı olarak gece benzinde 11 kuruş zam bekleniyor. Motorinin ton fiyatı da 356 dolardan 360 dolara yükseldi. Motorinde hesaplanan artış tutarı 10 kuruş.

Otogazda fiyatlar genelde aylık belirleniyor. Otogazda da 32 kuruş zam bekleniyor.

Sektör kaynakları, “Akaryakıtta, son günlerde yukarı yönlü bir fiyat hareketi gözleniyor. Bu kapsamda gerek motorinde, gerek benzinde gerekse de otogazda yeni bir artış gündemde. Hesaplanan artışın pompa fiyatlarına yansıtılıp yansıtılmayacağı akşam saatlerinde belli olacak” dedi.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.