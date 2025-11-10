'Bereketli Toprakları'ın üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı

Habertürk
        SHOW TV'de ekrana gelen 'Bereketli Topraklar'ın üçüncü bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu

        Giriş: 10.11.2025 - 08:28 Güncelleme: 10.11.2025 - 08:28
        SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’ ikinci bölümüyle büyük beğeni topladı. İkinci bölümün hemen ardından üçüncü bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu.

        Yayınlanan tanıtımda Ömer, geçmişin sırlarıyla boğuşurken Nevin adaletin ve doğrunun peşinden gitmekten vazgeçmiyor. Karahanlılar’ın ve Bereketoğulları’nın sonu gelmeyen savaşında neler yaşanacağı merak konusu olurken, Karaca ve Bekir’in tanışması dikkat çekiyor. Ömer’in “Katil olduğumu mu düşünüyorsunuz?” sözleri tanıtıma damgasını vururken, 'Bereketli Topraklar'da üstü kapatılan sırlar ve yaşanacaklar şimdiden merak konusu oluyor.

        'Bereketli Topraklar'ın kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen, Mert Özbek ve Ayşegül Günay yer alıyor.

        ‘Bereketli Topraklar’, yeni bölümüyle 16 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

