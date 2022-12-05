Yenenler çifti İstanbul Komedi Festivali'nde

Cansu & Fettah Can, 'Çok Güzel Hareketler 2' ekibi, Elvin Levinler, Eda Kosif, Özlem Cankurtaran, Sedef İybar ve Sıla Öztürk gelen konuklar arasındaydı.

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler, ilişkilerinde yaşadıkları problemleri çözmek için çift terapisine gitmeye gerek olup, olmadığına seyircilerle birlikte karar verdiği gösteride, ilk tanıştıkları andan günümüze kadar yaşadıkları birbirinden komik anılarını kendi üsluplarıyla paylaştılar.