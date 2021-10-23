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Haberler Fiskos Berk Oktay'ın acı günü - Magazin haberleri
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Berk Oktay'ın acı günü

Berk Oktay, anneannesinin vefat ettiğini duyurdu. Üzüntüsünü dile getiren ünlü oyuncu, "Atanızın, anne-babanızın değerini yaşarken bilin... Dualarını alın...Yalan dünyadan göçenlere selam olsun..." ifadelerini kullandı

Berk Oktay'ın acı günü - Magazin haberleri
Berk Oktay'ın acı günü
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HABERTURK.COM

2020'de Merve Şarapçıoğlu'yla olaylı bir şekilde boşanan ve ardından Yıldız Çağrı Atiksoy ile yeni bir aşka yelken açan Berk Oktay, anneannesinin vefatı ile sarsıldı.

DUA İSTEDİ

Ünlü oyuncu, acı haberi Instagram hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu. Birlikte çekilen eski bir fotoğraflarını paylaşan Oktay, "Canım anneannem Hakk'ın rahmetine kavuştu. Dualarınızı eksik etmeyin." dedi.

"ATANIZIN DEĞERİNİ YAŞARKEN BİLİN"

Üzüntüsünü ifade eden Berk Oktay, "Atanızın, anne-babanızın değerini yaşarken bilin... Dualarını alın...Yalan dünyadan göçenlere selam olsun..." diye konuştu.

Takipçileri ise oyuncuya başsağlığı mesajları ile destek oldu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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