Berkay Şahin: Çok mutluyum

"Çok mutluyum" 0:00 / 0:00

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Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, dün akşam Fişekhane'de dinleyicileriyle buluştu. Hayranlarıyla bir araya gelen Şahin, 'İki Hece', 'İnanırım', 'Yaz' gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Uzun süre sonra sevenleriyle buluştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen şarkıcı, "Burası sanırım İstanbul'daki en önemli konser alanlarından birisi olacak. Denizi görüyorsunuz, müzik de var. Buraya bayıldım." ifadelerini kullandı.

KONSERLER 1 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

Berkay'dan sonra Serdar Ortaç, Buray, Mor ve Ötesi, Sertab Erener ve Erol Evgin gibi çok sevilen isimlerin en güzel şarkılarını seslendireceği konserler serisi 1 Ekim'e kadar devam edecek.

Diğer sanatçılar ve konser tarihleri şöyle sıralanıyor:

- Serdar Ortaç – 17 Eylül

- Buray – 18 Eylül

- Mor ve Ötesi – 24 Eylül

- Sertab Erener – 25 Eylül

- Erol Evgin – 1 Ekim