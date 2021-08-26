Berkay Şahin: Aylarca evde oturduk

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu.

Boğaz manzaralı Kuruçeşme sahnesinde hayranlarıyla bir araya gelen Şahin, konserine "İnanırım" şarkısıyla başladı. Romantik aşk şarkılarının yanı sıra hareketli şarkılarıyla da sevenlerini coşturan sanatçı, eşsiz sahne performansıyla izleyenleri kendine bir kez daha hayran bıraktı.

Sevenlerinin karşısına siyahlar içindeki kostümüyle çıkan Berkay Şahin, seslendirdiği şarkılar ve muhteşem sahnesiyle Kuruçeşme kıyılarında romantizm rüzgârları estirdi. Konser sonunda da birbirinden başarılı müzisyenlerden oluşan ekibini sahneye davet eden Berkay, koro halinde seslendirdikleri potpurilerle geceye imzasını attı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Konser öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Berkay Şahin, "Kuruçeşme sahnesinin atmosferine hayran kaldım. Aylarca evde oturduk. Allah'a şükürler olsun, Kuruçeşme'de ilk kez konser vereceğim." sözleriyle duyduğu heyecanı paylaştı.

AHBAP'A DESTEK

Sevilen şarkılarını seyirciler eşliğinde söyleyen Şahin, şarkılarından elde edilen gelirin AHBAP Derneği'ne bağışlanacağını duyurdu.