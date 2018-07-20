Berrak Tüzünataç ve sevgilisi Birkan Sokullu tatil sezonunu açtı

Oyuncu Berrak Tüzünataç, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Birkan Sokullu ile Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Suya girerken Berrak Tüzünataç'ın "Aşkım çok soğuk" demesiyle Birkan Sokullu, kendisini suya bırakarak kulaç atmaya başladı