Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel nişanlandı
Bir süredir aşk yaşayan milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlandı
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrosunda yer alan Bertuğ Yıldırım, bir süredir sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile aşk yaşıyor.
EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM
Birlikteliklerini resmileştirmeye hazırlanan Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, evlilik yolunda ilk adımı attı.
NİŞANLANDILAR
Fransa'nın Rennes takımında forma giyen Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde nişanlandı.