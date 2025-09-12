Beşiktaş - Başakşehir maçı için nefesler tutuldu. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Beşiktaş - Başakşehir maçının oynanacağı tarih taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile evinde oynadığı 17 lig maçında 6 galibiyet, 4 mağlubiyet, 7 beraberlik elde etti. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte detaylar...