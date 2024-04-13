Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında Beşiktaş- Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor ile Avrupa mücadelesinde üçüncülük için yarışan siyah- beyazlılar, rakibinin Sivasspor'a 1-0 kaybetmesiyle birlikte puan farkını kapatmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Beşiktaş- Samsunspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?