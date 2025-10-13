Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı mesaisi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı mesaisi

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 14:59 Güncelleme: 13.10.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı mesaisi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

        Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, taktiksel idmanlarla antrenmanı tamamlandı.

        Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ