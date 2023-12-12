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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 oyuncu beklentileri karşılayamadı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 oyuncu beklentileri karşılayamadı

        Bu sezon Trendyol Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana, sergiledikleri performansla beklentileri karşılayamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 10:06 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:07
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        Süper Lig'in geride kalan 15 haftasında 40'ar puanı bulunan lider Fenerbahçe ile ikinci Galatasaray'ın 14 puan gerisinde kalarak şampiyonluk umutlarını oldukça azaltan siyah-beyazlı takımda kötü gidişatın faturası 5 oyuncuya kesildi.

        Beşiktaş'a verdikleri katkı tartışma konusu haline gelen Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana, performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı.

        Aboubakar'ın son dönemdeki performansı hayal kırıklığı yaşattı

        2023-2024 sezonuna UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde attığı gollerle etkili başlayan Vincent Aboubakar, son dönemdeki performans düşüklüğü nedeniyle tepki çekiyor.

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        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 7, Süper Lig'de ise 4 kez fileleri havalandıran Kamerunlu santrfor, 2 ayı aşkın süredir gol sevinci yaşayamıyor.

        Siyah-beyazlı formayla son golünü 8 Ekim'de İstanbulspor ile oynanan maçta atan Aboubakar, sahaya çıktığı son 6 karşılaşmada ise skor tabelasını değiştirmeyi başaramadı.

        Vincent Aboubakar, bu süreçte 4 mücadelede ise sakatlığı gerekçesiyle kadroda yer almadı.

        Onana, Süper Lig'de 12 dakika oynayabildi

        Beşiktaş'ın Fransa ekibi Lens'tan 4 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Jean Onana, yokları oynadı.

        Kamerunlu orta saha oyuncusu, Süper Lig'de forma giydiği 4 maçta sadece 12 dakika süre alabildi.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de oynadığı 6 müsabakada 176 dakika sahada kalan Onana, hiçbir varlık gösteremedi.

        Ghezzal, sakatlıklardan kurtulamadı

        Siyah-beyazlı ekibin Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, yaşadığı sakatlıklar ve ailevi nedenden dolayı bu sezon 13 maçta kadroya giremedi.

        Bir türlü eski formuna kavuşamayan 31 yaşındaki hücum oyuncusu, tüm kulvarlarda çıktığı 12 karşılaşmada ise sadece penaltıdan bir gol kaydedebildi.

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        Bailly istikrar sağlayamadı

        Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Eric Bailly de beklentilerin altında kaldı.

        Ligde 5, Avrupa'da ise 3 maça çıkabilen 29 yaşındaki stoper, disiplinsiz davranışlarıyla da tepki topladı. Fildişi Sahilli futbolcu, siyah-beyazlıların Süper Lig'de Bitexen Antalyaspor ile oynadığı müsabakanın devre arasında Tayfur Bingöl ile yaşadığı tartışmanın ardından teknik sorumlu Burak Yılmaz tarafından oyundan alınmıştı.

        Eric Bailly, son olarak Fenerbahçe derbisinde 2 kez penaltıya sebep olarak taraftarların büyük tepkisini topladı.

        Bailly ayrıca sakatlıklar nedeniyle 6 maçta görev alamadı.

        Rosier, eski performansından uzak

        Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier ise disiplinsiz tavırları ve takım içindeki uyumsuzluğu nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

        Rosier, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 21 maçta forma giymesine rağmen eski günlerinden uzak bir performans sergiledi.

        27 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. haftasında İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olduğu mücadelede gördüğü kırmızı kartla da taraftarların tepkisini çekmişti.

        Beşiktaş, özellikle Lugano karşısındaki kötü sonucun ardından büyük düşüş yaşadı. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş bu maçın ardından görevinden istifa etti.

        Rosier, yaşadığı sakatlık nedeniyle son 3 resmi müsabakada takımını yalnız bıraktı.

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