Beyaz Saray'dan Belarus açıklaması: Kınıyoruz 0:00 / 0:00

AA

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Atina-Vilnius seferini yapan bir yolcu uçağının "zorla" başkent Minsk'e indirilmesi ve uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin soruları yanıtladı.

ABD merkezli hava yollarının Belarus üzerinde uçuşlarının güvenli olup olmayacağının sorulması üzerine Psaki, "Bu konuda bir güncelleme yapılmadı." dedi.

"ŞOK EDİCİ BİR DAVRANIŞ"

Biden'ın Belarus'taki son durum hakkında bilgilendirildiğini aktaran Psaki, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı'nın Rus mevkidaşları ile görüşmelerinde bu konuyu gündeme getirdiğini aktardı.

Psaki, "Lukaşenko rejiminin, sadece işlerini yapan gazetecilere yönelik tacizleri ve keyfi tutuklamalarını kınıyoruz. İki AB üyesi arasındaki bir uçuşu, bariz bir şekilde gazetecileri gözaltına almak amacıyla kendi ülkesine yönlendirmek şok edici bir davranıştı. Bu eylem, Lukaşenko rejiminin uluslararası barış ve güvenliğe karşı utanmaz bir hakaretidir." ifadesini kullandı.

Uçak olayıyla ilgili acil bir şekilde şeffaf ve güvenilir bir soruşturma talep ettiklerini belirten Psaki, bu konuda NATO ve AB müttefikleri ile iletişim halinde olduklarını bildirdi.

Psaki, Ryanair meselesinin Biden yönetimi tarafından "uçak kaçırılması" olarak nitelendirilip nitelendirilmediğinin sorulması üzerine, "Bunun uluslararası toplum tarafından tepki çekmesi dışında şu anda bir tanımlama kullanamayız." dedi.

"RUSYA İLE GÖRÜŞMENİN ZAMANI AÇIKLANMAYA HAZIR DEĞİL"

ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan görüşmeye ilişkin bu sabah ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Rus mevkidaşı ile görüştüğünü belirten Psaki, "Görüşmenin yeri ve zamanı henüz açıklanmaya hazır değil." dedi.

Rusya ile çalışılabilecek en önemli alanın nükleer konu olduğunun altını çizen Psaki, Rusya ile ilişkileri düzeltmeye çalışırken endişe konularını dile getirmekten de geri durmayacaklarını kaydetti.

- ABD'nin Filistin meselesindeki hedefi "ateşkesin devamlılığını sağlamak"

Filistin ve İsrail meselesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bugün bölgeye gittiğini anımsatan Psaki, "Bizim buradaki amacımız perşembe günü sağlanan ateşkesin devamlığının sağlamak. Ayrıca Gazze'nin yeniden inşasına da odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Psaki, bölgede iki devletli bir çözümü destekleme duruşlarının değişmediğini bildirdi.

KORONAVİRÜSÜN KÖKENİ

Hafta sonu Wall Street Journal gazetesinde çıkan Vuhan Laboratuvarı'ndaki 3 araştırmacının, salgından önce Kovid-19 belirtileriyle hasta olmasına ilişkin haberi yalanlamak ya da teyit etmekten kaçınan Psaki, virüsün kökenine ilişkin henüz ellerinde yeterli delil olmadığını söyledi.

Psaki, Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası bağımsız araştırmacıların virüsün kökenine ilişkin çalışmalarında daha fazla şeffaflığın sağlanmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.