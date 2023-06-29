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Haberler Gündem 3. Sayfa Beykoz'da gecekondu yangını
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Beykoz'da gecekondu alevlere teslim oldu

İstanbul Beykoz'da bir gecekonduda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm evi sardığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Beykoz'da gecekondu yangını
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AA

Beykoz’da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA'nın haberine göre, Akbaba Mahallesi Gönderce Sokak’taki tek katlı müstakil gecekonduda sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, gecekonduyu kullanılamaz hale getiren yangının elektrik kaynaklı çıktığı iddia edildi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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