Beylerbeyi Sarayı'na Nasıl Gidilir? Beylerbeyi Sarayı Nerede, Hangi Semtte?

Beylerbeyi Sarayı'na Nasıl Gidilir?

Sultan Abdülaziz tarafından 1861 ile 1865 yılları arasında Sarkis Balyan'a yaptırılan yapı, Bizans döneminde İstavroz Bahçeleri olarak kullanılmaktaydı. 2. Konstantinos bu buraya büyük bir haç dikmiş ve adı bu sebeple İstavroz Bahçeleri olarak anılmıştır.

Ne yazık ki 2. 1851 yılında çıkan yangınla bölgede önceleri yer alan ahşap saray yanmış, bir süre uğursuz olduğu düşünülerek kullanıma kapanmıştır, ta ki Sultan Abdülaziz'e kadar. Saray; Mermer Köşk, Sarı Köşk, Ahır Köşk ve iki küçük deniz köşkünden oluşmaktadır.

Tüm bu tarihi detayları mutlaka görülmesi gereken başlıca tarihi yapılardan biridir. Peki, Beylerbeyi Sarayı’na gitmek istesek nasıl ulaşım sağlarız? Beyberbeyi Sarayı, Anadolu Yakası'nın Üsküdar ilçesinde konumlanmıştır. Saraya ulaşım deniz yoluyla sağlanabilmektedir. Öncelikle Kabataş, Eminönü ya da Beşiktaş vapurlarını kullanmanız gerekiyor. Buradan da Beykoz'a giden otobüslere binerek Beylerbeyi Sarayı'na ulaşım sağlayabilirsiniz.

Anadolu Yakasından ulaşım için

Kadıköy limanından 15F, 12H, 14M hatlı otobüslere binerek Beylerbeyi Sarayı durağında inebilirsiniz.

Üsküdar limanından binmek isterseniz 15H, 15C, 15, 15KÇ, 15K, 15P, 15M, 15S, 15R, 15Y, 15U, 15ŞN hatlı otobüslerden herhangi birisine binerek Beylerbeyi Sarayı’na ulaşım sağlayabilirsiniz.

Ümraniye semtinden ulaşım sağlamak isterseniz 522 numaralı otobüslere binmeniz yeterli.

Avrupa Yakasından ulaşım için

Söğütlüçeşme yönünde giden herhangi bir metrobüse binin ve Boğaziçi Köprüsü durağında inin. Buradan yürüyerek Beylerbeyi Sarayı'na ulaşabilirsiniz.

Bağcılar- Güngören taraflarından gelenler ise Kabataş-Bağcılar tramvay hattıyla Zeytinburnu’nda inmeli yine Söğütlüçeşme istikametine giden herhangi bir metrobüse binerek Boğaziçi Köprüsü durağında iniş sağlamalıdır. Buradan da yürüyerek bölgeye ulaşım sağlanabilir.

Sirkeci ve Eminönü istikametinden gelmek isteyenler önce Marmara’ya binerek Üsküdar durağında inmeli buradan kalkan 15C, 15, 15KÇ, 15K, 15P, 15U, 15Y, 15ŞN,15R hatlı otobüslerden birine binerek Beylerbeyi Sarayına ulaşmalıdır.

Beylerbeyi Sarayı Nerede?

Üsküdar'ın Beylerbeyi semtinde konumlanmış bu eşsiz saray, Avrupa barok tarzı mimarisiyle adeta roman sayfalarından fırlamış bir tarihi eserdir. Tam olarak Boğaziçi’nin sularına şahit olan bu anıtsal yapı, en önemli milli saraylarımızdan biridir. Kısaca yapı Anadolu Yakası’nda, Üsküdar ilçesinin Beylerbeyi mevkiinde yer almaktadır.

Beylerbeyi Sarayı'nın İçine Giriliyor Mu?

Üç girişi, 26 küçük odası ve altı devlet odasıyla yapının iç bölümü beyaz mermer ile süslenmiştir. Yerler de oldukça büyük kilimle ve halılar yer almakta. Beylerbeyi'nin bu görkemli yapısına şahit olmak isteyenler ise sarayın içini ziyaret edebilirler. Ancak Harem ve Mabeyn bölümleri ziyarete açıkken, Sarı Köşk, Mermer Köşk ve Ahır Köşk ziyarete kapalıdır.

Beylerbeyi Sarayı Giriş Ücreti Ne Kadar?

Güncellenen 2022 ücretleriyle saraya giriş yetişkinler için 40 TL, indirimli 15 TL ve yabancı ziyaretçiler için 90 TL'dir. Eğer bahçe kısmına giriş sağlamak istiyorsanız bunun için 10 TL'lik bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Saray pazartesi günü hariç haftanın her günü saat 09:00 ile 17:00 saatleri arasında açıktır.

Beylerbeyi Sarayı'na Otobüsle Nasıl Gidilir?

Saray, deniz yolu ve karayoluyla birlikte birçok ulaşım imkânına sahiptir. Eğer bu tarihi yapıya otobüs ile ulaşım sağlamak isterseniz Kadıköy'den kalkan 15F, 14M ve 12H hatlı otobüslere binip Beylerbeyi durağında inebilirsiniz.

Üsküdar'dan binmek isterseniz 15H, 15C, 15, 15KÇ, 15K, 15P, 15M, 15S, 15R, 15Y, 15U, 15ŞN numaralı otobüsleri kullanabilirsiniz.