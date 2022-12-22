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Haberler Gündem İstanbul Bozdoğan Kemeri'ne Nasıl Gidilir? Bozdoğan Kemeri Nerede ve Hangi Semtte Bulunuyor?
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Bozdoğan Kemeri'ne nasıl gidilir? Bozdoğan Kemeri nerede ve hangi semtte bulunuyor?

Şehrin en gözde yapılarından biri olan Bozdoğan Kemeri namı diğer Valens Su kemeri, Erken Bizans dönemine en ünlü yapılardan biridir. Son derece merkezi konumda yer alan bu su kemerine farklı yollardan ulaşım seçenekleri mevcuttur.

Bozdoğan Kemeri'ne Nasıl Gidilir? Bozdoğan Kemeri Nerede ve Hangi Semtte Bulunuyor?

Bozdoğan Kemeri'ne Nasıl Gidilir?

Roma İmparatoru Valens tarafından yaptırılan kemerin yapılış aslı şehrin su ihtiyacını karşılamasıdır. Günümüze ulaşan haliyle kemerin her iki ucunun ve doğu bölümünün birtakım parçaları eksiktir. Ortalama 971 kilometre uzunluğundaki kemer dönemde toplamda 1 milyon metreküp ağırlığındaki su depolarını doldurmaktadır.

Yapılış sebebi kentin su sıkıntısına biçare olmaktır. Özellikle nüfusun artmasıyla su sıkıntısı önemli bir boyuta ulaşmıştır. Günümüzde kemer kullanılmamakta olup günümüzde turizme açılması yönünde haberler dolaşmaktadır. Peki, Bozdoğan Kemeri’ne nasıl gidilir?

Öncelikle kemere ulaşım sağlamak için en uygun ulaşım alternatifi otobüslerdir. Fatih Atatürk Bulvarında yer alan kemere ulaşım sağlamak için 77, 77A, 97GE, 76D, 71T, 327, 28 numaralı otobüs hatlarından yararlanabilirsiniz. Vefa durağında indiğiniz takdirde su kemeri tam karşı istikamette kalacaktır. Vapurla ulaşım sağlamak isteyenler ise önce Anadolu yakasından Eminönü istikametine giden vapurlara binmeli buradan 81, 35, 35c, 35A, 72YT, 96T, 71AT, BN1, BN2 80, 80T numaralı hatlara binmelidir.

Bozdoğan Kemeri Nerede?

Bizans mimarisini detaylandıran en canlı örneklerden biri olan Bozdoğan Kemeri, deniz seviyesinin 63 metre yüksekliğinde, dümdüz bir yolda uzanan ve altından araçların ulaşım sağladığı bir yapıdadır. Kesme taşlar ve tuğlaların kullanıldığı kemer, Osmanlı dönemi boyunca da su ihtiyaçları için kullanımı sürdürülmüştür. Kemer, eski İstanbul olarak da adlandırılan Fatih ilçesinde yer almaktadır. Fatih ile Beyazıt ilçeleri arasında yer alan kemer, İstanbul Üniversitesinin yer aldığı tepe ile Fatih Camii arasındadır. Günümüzde viyadük olarak işleve sahip kemer, manzara olarak da şahane bir görünüme sahiptir.

Bozdoğan Su Kemeri Nasıl Çalışır?

Oldukça yüksek bir rakımda yer alan su; tünel, kanal ve su kemerleri yardımıyla şehre ulaşıyor. Öyle ki zaten Roma döneminde inşa edilen su kemerlerinin çalışma düzeneği hemen hemen aynıdır. Eğim yardımıyla kentlere ulaştırılan su kaynakları, herhangi ekstra bir düzenek gerektirmemekteydi. Eğimle birlikte, kemer sıralarını üst üste yerleştirerek bir köprü görünümüne kavuşan kemerin en önemli püf noktası eğimdir.

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