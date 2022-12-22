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Haberler Gündem İstanbul Ayasofya'ya Nasıl Gidilir? Ayasofya Camii'nden Hangi Otobüsler Geçiyor?
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Ayasofya'ya nasıl gidilir? Ayasofya Cami'nden hangi otobüsler geçiyor?

Ayasofya; Dinlerin birleştirici gücü, tarihin en göz alıcı yapılarından biri olarak muazzam bir mimariyle halkı selamlıyor. Doğu ve batı mimarisinin harmanlandığı bu muhteşem esere gitmek isteyenler için birçok toplu taşıma seçeneği bulunmaktadır.

Ayasofya'ya Nasıl Gidilir? Ayasofya Camii'nden Hangi Otobüsler Geçiyor?

Ayasofya'ya Nasıl Gidilir?

Dünyanın yedi ikliminde yer alan oldukça kıymetli taşların inşasında kullanıldığı yapının günümüz için en önemli detayı dinleri birleştirici gücüdür. Günümüze değin tam 3 kere inşa çalışması geçirmiş yapı, II. Konstantios (337-361) zamanında bitirilmiş olup 15 Şubat 360 tarihinde açılmıştır.

Ancak 404 yılında meydana gelen ayaklanmayla birlikte tahrip olan kilise, II. Theodosius tarafından yeniden yaptırılmıştır. Daha sonra tekrar çıkan ayaklanmayla birlikte yanan kilise, bir daha inşa edilmiş ve 27 Aralık 537 günü açılmıştır.

İstanbul fethiyle birlikte Fatih Sultan Mehmet tarafından kilise camiye çevrilmiştir. 1453 yılında camiye çevrilen yapı günümüze ulaşana değin onlarca tamir ve restore çalışması görmüştür. 1934 yılından itibaren müze olarak hizmet veren kilise, 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiştir.

2020 yılının temmuz ayında müze Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birlikte Ağustos ayında tekrar cami olarak hizmet vermeye başladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan yapıya; vapur, Marmaray, otobüs, metro ve tramvay yoluyla ulaşım sağlayabilirseniz.

Ayasofya Camii'ne Hangi Otobüsler Gider?

Ayasofya Cami bulunduğu konum bakımından oldukça merkezi bir noktada yer almaktadır. Bu sebeple yapıya ulaşım da rahat ve kolaydır. Bölgeye ulaşım için Eminönü ya da Aksaray’a giden otobüslerden birine binerek buradan tramvay ile aktarma yapmanız gerekmektedir. Ayasofya yakınından geçen otobüs hatları: 26, 28, 46Ç, 66, 93C, 97, 99Y, EM1, EM2, 44B, 99, 54E, 35, 90, 91O, 36KE, 4A, 36CE, 47Ç, 77Ç, 336E, 70FE, 28T, 30D, 47, 47E, 33Y, 92G, 97A, 94, 33, 33B, 32’dir.

Ayasofya Camii Hangi Semtte?

Hristiyanlığın kutsal mabedi, dünya mimarlık tarihinin en nadide eserlerinde Ayasofya, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer almaktadır. Sultanahmet semti civarında bulunan Ayasofya, şehrimizin merkezi yapı taşlarından biridir.

Marmaray'la Ayasofya'ya Nasıl Gidilir?

Oldukça işlek bir mevkide yer alan Ayasofya’ya gitmek isteyenler için rahat bir yolculuk anlayışı sunan pek çok ulaşım alternatifi vardır.

  • Güngören, Bağcılar istikametinden gelenler Kabataş-Bağcılar tramvayını kullanarak Sultanahmet meydanında inmelidir. Buradan yürüyerek Ayasofya'ya ulaşım sağlayabilirsiniz.
  • Esenler, Bayrampaşa tarafından gelenler Yenikapı-Havalimanı metrosunu kullanarak Aksaray durağında inmeli buradan Kabataş Bağcılar tramvayına aktarma sağlayarak Sultanahmet durağında inmelidir.
  • Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler istikametinden gelmek isteyenler herhangi bir metrobüs durağından binerek Cevizlibağ durağında inmeli, buradan Kabataş- Bağcılar yönüne aktarma yaparak Sultanahmet durağına varış sağlamalıdır.
  • Üsküdar'dan gelmek isteyenler Marmaray'ı kullanmalı burada Sirkeci durağında inip Kabataş - Bağcılar yönüne aktarma yapmalıdır. Tramvay ile de Sultanahmet durağında indiğinizde Ayasofya Camii'ne ulaşım sağlarsınız.
  • Kadıköy rıhtımdan Eminönü vapurlarına binerek karşıya geçin, buradan Kabataş - Bağcılar tramvayına aktarma yaparak Sultanahmet durağında inebilirsiniz.
  • Ümraniye'den Üsküdar-Çekmeköy metrosunu kullanarak son durakta inin ve Marmaray'a aktarma yapın. Sirkeci durağında inerek tekrar Kabataş - Bağcılar tramvayına aktarma yapabilirsiniz.

Ayasofya'ya Giden Otobüsler

Şehrin hemen hemen her yerinden kalkan İETT otobüsleriyle önce Eminönü ve Beyazıt üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

Ayasofya Camisi'nin yakınından geçen otobüs hatları:

26 Dikilitaş Eminönü

46Ç Kâğıthane Eminönü

66 Gülbağ Eminönü

93C Zeytinburnu Beyazıt

97 15 Temmuz Mahallesi - Aksaray

99Y Yeşilpınar Eminönü

28 Topkapı Beşiktaş

EM1 Kulaksız Eminönü

33Y Giyimkent/yüzyıl mahallesi – Eminönü

77Ç Çıksalın Eminönü

336E Sultançiftliği Eminönü

47E Binevler Eminönü

Ayasofya Yol Tarifi

Merkezi bir konumda yer aldığından dolayı bölge, ulaşım seçenekleri yönünden epey bir zengindir. Hızlı bir yoluculuk yapmak ve trafiğe takılmak istemeyenler için en iyi alternatif tramvaylardır. Gülhane ya da Sultanahmet durağında inerek ortalama beş dakikalık bir yürüyüş mesafesiyle Ayasofya'ya ulaşım sağlayabilirsiniz.

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