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Beyninin yarısı kafatası dışında dünyaya geldi

Kahramanmaraş’ta beyninin yarısı kafatası dışında doğan bebek 11 günlükken yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Beyninin yarısı kafatası dışında dünyaya geldi
Beyninin yarısı kafatası dışında dünyaya geldi
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İHA

Kahramanmaraş’ta yabancı uyruklu bir ailenin El Abbud adını verdiği bebek, beyninin yarısı kafatasının dış kısmına çıkmış olarak dünyaya geldi. Hastaneye götürülen bebek henüz 11 günlükken ameliyata alındı.

Beyin Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İdris Altun tarafından ameliyatı tamamlanan bebek sağlığına kavuştu.

Dr. Altun, “Beynin yarısından fazlası, kafatası kemiğinin dışında doğan bebek, başarılı bir ameliyatla normal hale getirildi. Herhangi bir sıkıntısı olmayan bebeğin kontrolleri sağlıklı şekilde takip ediliyor” dedi.

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