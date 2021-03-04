Beyoğlu Kültür Yolu Projesi Türkiye'nin gözdesi olacak

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Beyoğlu Belediyesinin desteğiyle hazırlanan proje kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Galataport'tan başlayacak Beyoğlu Kültür Yolu, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Narmanlıhan, Muammer Karaca Tiyatrosu, Garibaldi Salonu, Mısır Apartmanı, Atlas Sineması Müzesi, Grand Pera Emek Sahnesi gibi Beyoğlu'nun tarihi mekanlarından geçerek Taksim Cami, Atatürk Kültür Merkezi ve Kültür Sokağı ile sona erecek.

Galata'dan Taksim Meydanı'na uzanan bu güzergahın kalbi ve çekim merkezi ise İstiklal Caddesi olacak. Bir yıl içerisinde tamamlanması planlanan projeyle, Beyoğlu birçok etkinliğe ev sahipliği yaparken, yerli ve yabancı turistler için de cazibe merkezi haline gelecek.

- "Projenin başlangıç noktası olan Galataport'ta çalışmalar sona yaklaşıldı"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AA muhabirinin projeye ilişkin sorularını yanıtlarken, Beyoğlu'nun tarihten bu yana kültürün, sanatın ve turizmin merkezi olduğunu söyledi.

Beyoğlu'nun tarih boyunca bütün medeniyetlerin ve kültürlerin kendilerini var ettikleri bir yer olduğunu dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Burada farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının, farklı medeniyetlerin, inançların kendilerini kah sanat eserleriyle kah mimari eserleriyle var ettiklerini görebiliyoruz. Kültürün ve sanatın Endülüs'te, Semerkant'ta, Buhara'da nasıl zirve yaptığını gördük ve şahit olduk. O büyük kültürün ve medeniyetin, farklı kültürleri, medeniyetleri de harmanlayarak Beyoğlu'nda var olduğunu, bundan sonra da var olacağını ifade etmek istiyorum."

Yıldız, Beyoğlu Belediyesinin projeye her türlü desteği verdiğini aktararak, "Beyoğlu Kültür Yolu' projesi tamamlandığında şehrin kültürüyle sanatına değer katacak." dedi.

- "Galataport çalışmalarında sona yaklaşıldı"

Projenin başlangıç noktası olan Galataport'ta çalışmaların sona yaklaşıldığını belirten Yıldız, gelinen sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

"Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlandı ve müze olarak hizmete açıldı. Çevre düzenlemelerinin de tamamlanmasıyla Galata Meydanı bir kültür meydanı olacak. Yine Narmanlıhan restore edildi ve güzel bir aktivite alanı oluşturuldu. Ayrıca milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un son dönemini geçirdiği ve vefat ettiği Mısır Apartmanı'ndaki daire, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi haline getirildi. Tarihi Emek Sineması'nın ardından Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi de restore edilerek kültür sanat faaliyetlerine başladı. İçerisinde 150 kişilik sinema salonu, 95 kişilik tiyatro ve 3 sergi salonu ile üst katta da çok amaçlı daha çok söyleşiler için kullanılan salonu ile hizmet veriyor."

Yıldız, kültür yolunun bir diğer durağının ise Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesi olduğunu, bu tarihi yapının da Türkiye'nin ilk sinema müzesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete açıldığını hatırlattı.

Haydar Ali Yıldız, "Tarihi geçmişi ve modern altyapısıyla Atlas Sineması, Türk sinemasının galaları başta olmak üzere birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. Proje, İstanbul'un ve Beyoğlu'nun göz bebeği olacak." diye konuştu.

Beyoğlu Kültür Yolu'nun önemli mekanlarından olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Taksim Camisi'nde de inşaat çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Yıldız, yeni AKM'nin kaba inşaatının yüzde 86'sının tamamlandığını, Taksim Camisi'nin de ramazan ayında ibadete açılacağını sözlerine ekledi.