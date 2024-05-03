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        Haberler Gündem Güvenlik Beyoğlu'nda okul inşaatında askeri mühimmat bulundu

        Beyoğlu'nda okul inşaatında askeri mühimmat bulundu

        İstanbul Beyoğlu'nda okul inşaatında korozyona uğraşmış 30 askeri havan topu bulundu. Valilikten yapılan açıklama, havan toplarının muhafaza altına alındığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:59 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:59
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        Beyoğlu'nda askeri mühimmat bulundu
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        İstanbul Valiliği, Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaatında bulunan korozyona uğramış havan topu olduğu değerlendirilen 30 askeri mühimmatın muhafaza altına alındığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 10.30 sıralarında Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi'nde devam eden Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nun inşaat alanında 30 askeri mühimmat bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Korozyona uğrayan havan topu olduğu değerlendirilen mühimmat, savcılık talimatıyla bertaraf edilmek üzere emniyet birimlerimizce muhafaza altına alınmıştır." bilgisi verildi.

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