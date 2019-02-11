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Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, National Enquirer dergisinin kendisine müstehcen fotoğraf ve yazışmalarını yayınlama tehdidiyle şantaj yaptığını öne sürmüştü.
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yazarlık yaptığı Washington Post gazetesinin de sahibi olan Bezos, yayınladığı yazıda National Enquirer'in Trump ve Suudi kraliyet ailesiyle olan ilişkilerine de dikkat çekmişti.
Amerikan CBS televizyonunda Face the Nation isimli programa konuk olan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Bezos ile evlilik dışı ilişki yaşadığı Lauren Sanchez arasındaki mesajlaşmaların ele geçirilmesi konusunda Suudi yönetiminin rol oynadığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Cubeyr, "Bu iki taraf arasında olan bir şey ve bizim bununla bir ilgimiz yok. Bana bir pembe dizi gibi geliyor" ifadelerini kullandı.
Bezos, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, National Enquirer'in kendisini cinsel organının fotoğrafını yayınlamakla tehdit ettiğini belirtmişti. Bezos, dergi kendisiyle ilgili daha önce yayınlanan yazışmaların nasıl ele geçirildiği yönünde bir soruşturma başlattığını, dergi yönetiminin ise bu soruşturmanın durdurulmasına karşılık fotoğrafları yayınlamama teklifinde bulunduğunu söylemişti. Bezos ayrıca, dergi yönetiminin kendisinden yaşanan sızıntının siyasi amaçları olmadığını söylemesini istediğini öne sürmüştü.
Bezos'un sahibi olduğu Washington Post gazetesi, ABD'de Cemal Kaşıkçı cinayetinin en çok üzerine giden gazetelerden biri olarak dikkat çekmişti. Gazete birçok kez, cinayetin arkasında Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın olduğuna dair kanıtların bulunduğu yönünde haberler yapmıştı.
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