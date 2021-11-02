Biden açıkladı: Temiz tarıma 4 milyar dolar yatırım 0:00 / 0:00

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Biden, İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) kapsamında bir konuşma yaptı.

Ülkelerin küresel ısınmayı 1,5 derece düşürmek için çabalamaya devam edeceğinin altını çizen Biden, "Ancak hırslı hedefler koymak denklemin sadece yarısıdır. Bildiğiniz üzere, bu hedeflere ulaşmak ve 2050'ye kadar ekonomilerimizi sıfır karbon emisyonuna ulaştırmak için somut planlar ortaya koymalıyız." dedi.

DÜNYA EKONOMİK FORUMUYLA ORTAK PLATFORM

Biden, bu hedeflere ulaşmak için ilk olarak rüzgar ve güneş enerjisi gibi temiz enerji teknolojilerinin oranının artırılması gerektiğinin altını çizerek, temiz enerji teknolojilerinde inovasyonun artırılması için Dünya Ekonomik Forumuyla ortaklaşa "İlk Harekete Geçenler Koalisyonu" isimli bir platform kurulduğunu bildirdi.

Küresel ısınmayla mücadelede kullanılacak teknolojilere yapılan yatırımların da artırılması gerektiğini vurgulayan Biden, "75 ortağımızla, temiz gıda ve tarıma yönelik 4 milyar dolarlık yatırım yapılan bir girişim başlatıyoruz. ABD bu 4 milyar doların 1 milyar dolarlık kısmını bu yıl, kalan kısmını da gelecek 4 yıl içinde yatırmayı planlıyor. Hepinizi bu yatırıma katılmaya ve bu yatırımı gelecek yılki zirvede iki katına çıkarmaya davet ediyorum." diye konuştu.