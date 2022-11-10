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Biden: "Enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydediyoruz"

ABD ara seçimlerinin ardından dün gece yaptığı açıklamada, "Şu an bir ekonomik durgunluğun yakınında bile değiliz. Enflasyondan kurtulabileceğimizi ise garanti edemem" diyen ABD Başkanı Biden, bugünkü yazılı açıklamasında enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydettiklerini ancak bunun zaman alacağını bildirdi.

Biden:
Biden'dan 'enflasyonla mücadele' açıklaması
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HABERTURK.COM / AA

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonu normal seviyelere döndürmenin zaman alacağını belirterek, enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Biden, "Bugünkü rapor, ekonomik büyüme ve istihdam yaratma konusunda kaydettiğimiz tüm ilerlemelerden vazgeçmeden, enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ekonomi planının sonuç gösterdiğini kaydeden Biden, enflasyonu normal seviyelere döndürmenin zaman alacağını, yol boyunca aksiliklerin görülebileceğini aktardı.

Biden, orta sınıf ve çalışan ailelere daha fazla nefes alanı sağlamak için Demokratlar ve Cumhuriyetçiler ile birlikte çalışacağını belirterek, gündemini bozmaya veya enflasyonu daha da kötüleştirmeye yönelik her türlü çabaya karşı çıkacağını bildirdi.

"ABD EKONOMİSİ İÇİN ZOR BİR 2 YILDI"

Ailelere yaşam maliyeti konusunda yardımcı olacaklarını belirten Biden, "Milyonlarca Amerikalı, imzaladığım yasalar sayesinde sağlık sigortası planları için yılda 800 dolar tasarruf etmeye devam ediyor. Sekiz haftadan kısa bir süre içinde, reçeteli ilaç fiyatlarını ve enerji maliyetlerini düşürme planım yürürlüğe girecek" dedi.

Zor bir 2 yıl geçirdiklerini ancak ABD ekonomisinin yeniden açıldığını ifade eden Biden, "Yeni işler yaratılıyor, büyüyor ve şimdi ek önlemlerle enflasyonu kontrol altına alma konusunda ilerleme mevcut" diye konuştu.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 7,7 artarak beklenenden fazla yavaşlama kaydetti.

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