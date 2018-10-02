Bu sene 20'nci yılını kutlayan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), yeni sezonun açılışını bir dünya prömiyeriyle yapacak.

DHA'nın haberine göre Fazıl Say'ın BİFO'nun üyelerinden Bülent Evcil için yazdığı Flüt Konçertosu ilk kez 4 Ekim Perşembe akşamı 20.00'de İstanbul Lütfi Kırdar ICEC'teki Açılış Konseri'nde seslendirilecek.

BİFO solisti Bülent Evcil, Sir James Galway ile çalışmış, Türkiye´nin ve dünyanın en prestijli orkestraları ile Maazel, Strugala, Tabakov ve Aykal'ın aralarında olduğu şeflerle konserler vermişti.

Kuşağının en iyi flütçülerinden biri olarak kabul edilen sanatçı, klasik müziğin başyapıtlarından çağdaş kompozisyonlara ve tangolara uzanan çok geniş bir repertuvara sahip.

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