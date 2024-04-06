Bilecik'te Kadir Gecesi'nde ''Kadir pilavı'' geleneği yıllardır sürdürülüyor

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Osmanlının ilk kadısı Dursun Fakıh'ın türbesinde Kadir Gecesi'nde "Kadir pilavı" geleneği yaklaşık 700 yıldır yaşatılıyor.

İlçeye bağlı Küre köyündeki 550 metre rakımlı tepenin üzerinde yer alan türbede Küre Dursun Fakıh Derneği ile köy muhtarlığı işbirliğinde Kadir Gecesi'nde aşevinde kazanlarda pişirilen pilav, teravih namazı sonrası ziyaretçilere ikram ediliyor.

Yıllardan beri geleneğin sürdürüldüğü türbeye gelenler dua ediyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AA muhabirine, Kadir Gecesi'nin Türk İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Durgut, ziyaretçilerin dua ettiğini belirterek, "Gelenek ve göreneklerimizin yaşaması ve yaşatılması değerli. İnsanlarımız buraya gelerek birliktelik sağlıyorlar. Dualarda buluşuyorlar ve duaların da kabul olmasına vesile olduğunu düşünüyorum." dedi.

Geçmiş yıllarda gözleme ve pilav dağıtıldığını anlatan Göğercin, "1992 yılında kurulan derneğimizle birlikte sadece bulgur pilavını Kadir Gecesi'nde pişirip dağıtıyoruz. Bugünü bilen, çevre illerden sadece manevi geceyi yaşamak için gelen misafirlerimiz oluyor. Sahur vaktine kadar pilav dağıtıyoruz. 30 kazan pilav ikram ettik." ifadelerini kullandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Arıkan da Bilecik ve çevresinin eski Türk yerleşimi olması ve Orta Asya Türk kül­türüne dair anıların yaşatılması noktasında öne çıktığını söyledi.