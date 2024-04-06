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        Bilecik'te Kadir Gecesi'nde ''Kadir pilavı'' geleneği yıllardır sürdürülüyor

        Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Osmanlının ilk kadısı Dursun Fakıh'ın türbesinde Kadir Gecesi'nde "Kadir pilavı" geleneği yaklaşık 700 yıldır yaşatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 01:58 Güncelleme: 06.04.2024 - 01:58
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        Bilecik'te Kadir Gecesi'nde ''Kadir pilavı'' geleneği yıllardır sürdürülüyor
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        Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Osmanlının ilk kadısı Dursun Fakıh'ın türbesinde Kadir Gecesi'nde "Kadir pilavı" geleneği yaklaşık 700 yıldır yaşatılıyor.

        İlçeye bağlı Küre köyündeki 550 metre rakımlı tepenin üzerinde yer alan türbede Küre Dursun Fakıh Derneği ile köy muhtarlığı işbirliğinde Kadir Gecesi'nde aşevinde kazanlarda pişirilen pilav, teravih namazı sonrası ziyaretçilere ikram ediliyor.

        Yıllardan beri geleneğin sürdürüldüğü türbeye gelenler dua ediyor.

        Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AA muhabirine, Kadir Gecesi'nin Türk İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

        "Şifalı pilav" geleneğinin Küre köyünde yıllardır yaşatıldığını belirten Durgut, bölge sakinlerinin yoğun şekilde türbeye geldiğini söyledi.

        Durgut, ziyaretçilerin dua ettiğini belirterek, "Gelenek ve göreneklerimizin yaşaması ve yaşatılması değerli. İnsanlarımız buraya gelerek birliktelik sağlıyorlar. Dualarda buluşuyorlar ve duaların da kabul olmasına vesile olduğunu düşünüyorum." dedi.

        - "Sahur vaktine kadar pilav dağıtıyoruz"

        Küre Dursun Fakıh Derneği Başkanı İbrahim Göğercin, geleneği yaklaşık 700 yıldır yaşatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Geçmiş yıllarda gözleme ve pilav dağıtıldığını anlatan Göğercin, "1992 yılında kurulan derneğimizle birlikte sadece bulgur pilavını Kadir Gecesi'nde pişirip dağıtıyoruz. Bugünü bilen, çevre illerden sadece manevi geceyi yaşamak için gelen misafirlerimiz oluyor. Sahur vaktine kadar pilav dağıtıyoruz. 30 kazan pilav ikram ettik." ifadelerini kullandı.

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Arıkan da Bilecik ve çevresinin eski Türk yerleşimi olması ve Orta Asya Türk kül­türüne dair anıların yaşatılması noktasında öne çıktığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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