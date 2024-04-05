Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu mazbatasını aldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mazbatasını alarak yeni dönemde görevine başladı.

Bakkalcıoğlu, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir ile CHP'den İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisine seçilen üyeler, Bozüyük Adliyesi'ne gelerek, İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Nevin Meriç Ünlü'den aldı.

Başkanlık makamında tebrikleri kabul eden Bakkalcıoğlu, "Yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde belediyemizin ön kapısından hep beraber bir giriş yapalım istedik. İnşallah çok güzel bir 5 yıl yaşayalım." dedi.