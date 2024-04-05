Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu mazbatasını aldı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mazbatasını alarak yeni dönemde görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu mazbatasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mazbatasını alarak yeni dönemde görevine başladı.

        Bakkalcıoğlu, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir ile CHP'den İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisine seçilen üyeler, Bozüyük Adliyesi'ne gelerek, İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Nevin Meriç Ünlü'den aldı.

        Başkanlık makamında tebrikleri kabul eden Bakkalcıoğlu, "Yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde belediyemizin ön kapısından hep beraber bir giriş yapalım istedik. İnşallah çok güzel bir 5 yıl yaşayalım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        29 kişinin öldüğü binanın mimarı konuştu! "Tek giriş değildi!"
        29 kişinin öldüğü binanın mimarı konuştu! "Tek giriş değildi!"
        Aynur 4 yaşındaydı! Annesiyle yürüyordu! Öldüren oyuncak!
        Aynur 4 yaşındaydı! Annesiyle yürüyordu! Öldüren oyuncak!
        Cinsel istismar şüphelisinin ölümünde istenen ceza belli oldu
        Cinsel istismar şüphelisinin ölümünde istenen ceza belli oldu
        63 yıl sonra! ABD'nin ilk siyahi astronot adayı uzay yolcusu
        63 yıl sonra! ABD'nin ilk siyahi astronot adayı uzay yolcusu
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        Mucize kadın dehşeti anlattı
        Santos seneye yok!
        Santos seneye yok!
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Parkinson'a rağmen oyunculuğa dönecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!

        Benzer Haberler

        Vali Aygöl, Belediye Başkanı Subaşı'yı kabul etti
        Vali Aygöl, Belediye Başkanı Subaşı'yı kabul etti
        Bilecik Valisi Aygöl, Yeşilay'ın yarışmasında kazananlara ödüllerini verdi
        Bilecik Valisi Aygöl, Yeşilay'ın yarışmasında kazananlara ödüllerini verdi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Bilecik'te tepki gösterildi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Bilecik'te tepki gösterildi
        BŞEÜ yönetimi öğrenci kulüpleriyle iftarda buluştu
        BŞEÜ yönetimi öğrenci kulüpleriyle iftarda buluştu
        Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin mazbatasını aldı
        Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin mazbatasını aldı
        Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı mazbatasını aldı
        Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı mazbatasını aldı