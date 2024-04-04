Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin mazbatasını aldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde AK Parti adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını kazanan 46 yaşındaki Zekiye Tekin, mazbatasını alarak ikinci döneminde göreve başladı.

Bozüyük Adliyesi'ne partililerle gelen Tekin'e mazbatasını, İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Elif Yavuz Altıntaş takdim etti.

Tekin, burada yaptığı açıklamada, çok duygulu olduğunu, ilçesi için güzel hizmetler yapmak istediğini söyledi.

Zekiye Tekin ile partisinden İl Genel Meclisi Üyesi Mayir Küçük, Belediye Meclisi Üyeleri Büşra Kanat, Özcan Özkar ve Selami Özdil de mazbatalarını aldı.