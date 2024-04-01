Bilecik'te CHP'li Subaşı başkan seçildi; AK Parti 3, MHP 2, CHP 1, İYİ Parti 1 ilçede kazandı

BİLECİK'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP’li Melek Mızrak Subaşı, Belediye Başkanı seçildi. CHP ve İYİ Parti 1’er ilçede, MHP 2 ilçede, AK Parti ise 3 ilçede belediye başkanlığı kazandı.

Bilecik'te 31 2024 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Melek Mızrak Subaşı, Belediye Başkanı olarak seçildi. İlçelerde CHP ve İYİ Parti 1’er, MHP 2, AK Parti ise 3 belediye başkanlığı kazandı.

SUBAŞI KİMDİR?

Melek Mızrak Subaşı 1988 yılında Bulgaristan’da dünyaya geldi. İlk ve Orta Öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde tamamladı. Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde Mimarlık üzerine Lisansını tamamlayan Melek Mızrak Subaşı, 2019 yerel seçimleriyle birlikte Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Başkan Yardımcılığı sırasında aynı zamanda İmar Komisyon Başkanlığı, Meclis Divan Katipliği, Kent Estetik Kurulu Asil Üyeliği, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ve Bilecik Kadın Kooperatifi Yöneticiliği görevlerini de yerine getiren subaşı, evli ve bir çocuk annesi.