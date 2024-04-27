Bozüyük'te uyuşturucudan 4 yıl 6 ay hapsi kesinleşen firari hükümlü yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince yakalanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince yakalanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ihbar üzerine durdurulan araçtaki 3 kişinin üst aramasında 1,01 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan bong adlı aparat ele geçirildi.
Bu kişilerden birinin "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. Diğer 2 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
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