Oyun için evden çıktılar! İki çocuktan 5 gündür haber yok!
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 5 gün önce evden oyun oynamak için çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan akraba çocukları 13 yaşındaki İhsan ve 15 yaşındaki Muhammed Aker, ekipler tarafından aranıyor
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akraba çocukları olan İhsan Aker (13) ile Muhammed Aker (15), 22 Nisan’da Sanayi Mahallesi’ndeki evlerinden sabah saatlerinde oyun oynamak için ayrıldı.
AİLELER DURUMU POLİSE BİLDİRDİ
DHA'da yer alan habere göre bir süre çocuklardan haber alamayan akraba aileler, durumu polise bildirdi.
KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
Ekipler, saha çalışmalarıyla bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından gidebilecekleri yerlerde çalışma başlattı. Aramalarda şu ana kadar çocuklara dair bir izin bulunmadığı belirtildi.