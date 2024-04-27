Oyun için evden çıktılar! İki çocuktan 5 gündür haber yok! Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 5 gün önce evden oyun oynamak için çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan akraba çocukları 13 yaşındaki İhsan ve 15 yaşındaki Muhammed Aker, ekipler tarafından aranıyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.04.2024 - 14:27 Güncelleme: 27.04.2024 - 14:28 facebook

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