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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oyun için evden çıktılar! İki çocuktan 5 gündür haber yok!

        Oyun için evden çıktılar! İki çocuktan 5 gündür haber yok!

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 5 gün önce evden oyun oynamak için çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan akraba çocukları 13 yaşındaki İhsan ve 15 yaşındaki Muhammed Aker, ekipler tarafından aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 14:27 Güncelleme: 27.04.2024 - 14:28
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        Oyun için evden çıktılar! İki çocuktan 5 gündür haber yok!
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akraba çocukları olan İhsan Aker (13) ile Muhammed Aker (15), 22 Nisan’da Sanayi Mahallesi’ndeki evlerinden sabah saatlerinde oyun oynamak için ayrıldı.

        AİLELER DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre bir süre çocuklardan haber alamayan akraba aileler, durumu polise bildirdi.

        KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

        Ekipler, saha çalışmalarıyla bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından gidebilecekleri yerlerde çalışma başlattı. Aramalarda şu ana kadar çocuklara dair bir izin bulunmadığı belirtildi.

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