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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, evlerinde ve üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan 8 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:31 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:02
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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, evlerinde ve üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan 8 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gölpazarı Emniyet Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 9,08 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan bong adlı 3 adet aparat ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak Gölpazarı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Diğer 3 kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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