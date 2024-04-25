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        Bilecik'te nehir kıyısındaki ağaçta balık ağına takılan sincap kurtarıldı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Sakarya Nehri'nin kıyısında ağaçta bulunan balık ağına takılan sincap, kurtarılarak tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:11 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:11
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        Bilecik'te nehir kıyısındaki ağaçta balık ağına takılan sincap kurtarıldı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Sakarya Nehri'nin kıyısında ağaçta bulunan balık ağına takılan sincap, kurtarılarak tedaviye alındı.

        Ağaçtaki sincabın ağdan kurtulamadığını gören kişinin durumu bildirmesi üzerine, Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekibi bölgeye sevk edildi.

        Ağaca çıkan görevliler, kurtardıkları sincabı tedavisi için rehabilitasyon merkezine getirdi.

        Veteriner hekim Abdullah Tetik, gazetecilere, sincabın nehirde balık tutan bir vatandaş tarafından fark edildiğini söyledi.

        İlk muayenesinde hayvanda herhangi yaralanmaya rastlanmadığını belirten Tetik, "Sincabın sağlık durumu iyi ve gözlem altında tutuyoruz. Tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salacağız." dedi.

        Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun da sahipsiz hayvanların korunması ve tedavisine önem verdiklerini vurguladı.

        Sahipsiz hayvanların sağlıklı ve güvenli yaşamalarını sağlamanın görevleri arasında olduğunu dile getiren Torun, "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimiz 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Bu tür olaylarda vatandaşlarımızın bize ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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