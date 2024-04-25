Bilecik'te nehir kıyısındaki ağaçta balık ağına takılan sincap kurtarıldı

Sahipsiz hayvanların sağlıklı ve güvenli yaşamalarını sağlamanın görevleri arasında olduğunu dile getiren Torun, "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimiz 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Bu tür olaylarda vatandaşlarımızın bize ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun da sahipsiz hayvanların korunması ve tedavisine önem verdiklerini vurguladı.

İlk muayenesinde hayvanda herhangi yaralanmaya rastlanmadığını belirten Tetik, "Sincabın sağlık durumu iyi ve gözlem altında tutuyoruz. Tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salacağız." dedi.

Veteriner hekim Abdullah Tetik, gazetecilere, sincabın nehirde balık tutan bir vatandaş tarafından fark edildiğini söyledi.

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