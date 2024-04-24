Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te "Tasarruf Müfettişleri Projesi"nin uygulama aşamasına geçildi

        Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında "Tasarruf Müfettişleri Projesi"nin uygulanmaya başlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:03 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te "Tasarruf Müfettişleri Projesi"nin uygulama aşamasına geçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında "Tasarruf Müfettişleri Projesi"nin uygulanmaya başlandığı bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, BİL-EN çerçevesinde sosyal sorumluluk projesi ile öğrencilerin doğayı tanımaları amacıyla çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği belirtildi.

        Kozabirlik İlkokulu öğrencilerinin "Tasarruf Müfettişleri Projesi" etkinlikleri kapsamında Kent Ormanı'nda çevre temizliği yaparak, hayvanlar için bırakılan kaplara su koyduğu duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Öğrencilerimiz çöp toplama etkinliğinin yanı sıra doğa yürüyüşü yapmaktadırlar. Minik öğrenciler hem bilgilendiriliyor hem de tertemiz doğanın keyfini yaşıyorlar. İlkokul öğrencileri, aynı zamanda Yavru TEMA olarak ağaçları ve doğayı korumanın önemi hakkında yerinde incelemede bulunuyorlar. Ormandaki canlılar için su kaplarına su koyup, suyun canlılar için öneminin ve tasarruf etmenin farkındalığını yaşıyorlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Arda Turan, İtalyanlara konuştu
        Arda Turan, İtalyanlara konuştu
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti

        Benzer Haberler

        Söğüt'te hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
        Söğüt'te hayvan hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
        Bilecik Valisi Aygöl'den Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'e ziyaret
        Bilecik Valisi Aygöl'den Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'e ziyaret
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilecik'te kutlandı
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilecik'te kutlandı
        Bozüyük'te çarpışan tırla tankerin sürücüleri yaralandı
        Bozüyük'te çarpışan tırla tankerin sürücüleri yaralandı
        Bilecik'te çocuklar yöresel oyunlarla eğlendi
        Bilecik'te çocuklar yöresel oyunlarla eğlendi
        Bilecik'te çocuklar yöresel oyunlarla eğlendi
        Bilecik'te çocuklar yöresel oyunlarla eğlendi