Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te çocuklar yöresel oyunlarla eğlendi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Bilecik'te Oynanan Yöresel Oyunlar" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:03 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te çocuklar yöresel oyunlarla eğlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Bilecik'te Oynanan Yöresel Oyunlar" etkinliği düzenlendi.

        Pelitözü Şehit Münir Kopuk İlkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştirilen programda çocuklar, Bilecik'e özgü "köy göçtü", "gelme top", "aşıkcık" ve "mokacık" oyunlarını oynadı.

        Sandalye kapmaca, balon patlatma, çuval ve yumurta taşıma yarışmaları da düzenlenen etkinlikte, Vali Şefik Aygöl ile protokol üyeleri de çocuklara eşlik etti.

        Vali Aygöl, yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın tüm kentte şenliklerle kutlandığını söyledi.

        Bu kapsamda Pelitözü Şehit Münir Kopuk İlkokulu ve Ortaokulunda da kutlama gerçekleştirildiğini anlatan Aygöl, şu ifadeleri kullandı:

        "Burada farklı bir çalışma oldu. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarımız icra edildi. Bizler de izleme fırsatı bulduk. Hatta birazında biz de oynamaya çalıştık. Çok zevkli ama zor oyunlar olduğunu gördük. Teknoloji bu kadar gelişti. Sosyal medyanın bu kadar güçlü şekilde insanların hayatlarına girdiği bir dönemde geçmişteki güzel oyunlarımızı kaybetmemeliyiz. Burada geçmişimize dikkati çekmeye çalışıyoruz."

        BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Raif Zileli de organizasyonun "Bilecik'te Oynanan Geleneksel Oyunlar" adlı bilimsel araştırma projesiyle ortaya çıktığını dile getirdi.

        Bilecik'in köylerinden yöresel oyunlara ilişkin veriler topladıklarını belirten Zileli, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Yaşlılarla görüştük. Çocukluklarında, sokaklarda hangi oyunları oynadıklarını derledik. Yaklaşık 45 oyun derledik. Bugün de amacına uygun bir şekilde, 23 Nisan'da okul bahçesinde bu oyunları kültürel mirasın aktarımı konusunda çocuklarla buluşturduk. Daha önce yaptığımız 'Kampüste Hayat Var', 'Yüz Yüze', 'Benimle Oynar Mısın?', 'Neşeli Günler' gibi projelere bir yenisini daha ekleyeceğiz gibi duruyor."

        Etkinlikte, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, BŞEÜ Genel Sekreteri Öğr. Gör. Özgür Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Vali Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl ile çocukların anne babaları yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Pazaryeri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Pazaryeri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Osmaneli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Osmaneli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Bilecik'te devrilen muz yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te devrilen muz yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Osmaneli'de Bir Okul Bin Hayat" projesi başladı
        Osmaneli'de Bir Okul Bin Hayat" projesi başladı
        Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal temsili olarak makamını devretti
        Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal temsili olarak makamını devretti
        AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir'den 23 Nisan mesajı
        AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir'den 23 Nisan mesajı