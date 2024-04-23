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        Osmaneli'de Bir Okul Bin Hayat" projesi başladı

        Bilecik'inOsmaneli ilçesinde Atatürk Ortaokulu ve Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Bir Okul Bin Hayat" projesi başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 09:39 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:39
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        Osmaneli'de Bir Okul Bin Hayat" projesi başladı
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        Bilecik’inOsmaneli ilçesinde Atatürk Ortaokulu ve Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Bir Okul Bin Hayat" projesi başladı

        Atatürk Ortaokulu öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen proje, 1966 yılında kurulan ilçenin köklü eğitim kurumlarından Atatürk Ortaokulundan mezun olmuş ilçenin değerleri ile mevcut öğrencileri buluşturmayı ve onlara geleceğe dönük yeni ufuklar kazandırmayı amaçlıyor.

        Proje kapsamında ilk konuğu olarak davet edilen 1987-1988 mezunlarından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Cenk Karakurt öğrenciler ile buluştu.

        Yaklaşık bir buçuk saat süren programa Karakurt’un annesi Lefife Karakurt ve Babası Dr.Nuri Karakurt katıldı. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı programda öğrenciler konuğa sorular sordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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