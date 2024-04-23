Osmaneli'de Bir Okul Bin Hayat" projesi başladı

Bilecik’inOsmaneli ilçesinde Atatürk Ortaokulu ve Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Bir Okul Bin Hayat" projesi başladı

Atatürk Ortaokulu öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen proje, 1966 yılında kurulan ilçenin köklü eğitim kurumlarından Atatürk Ortaokulundan mezun olmuş ilçenin değerleri ile mevcut öğrencileri buluşturmayı ve onlara geleceğe dönük yeni ufuklar kazandırmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında ilk konuğu olarak davet edilen 1987-1988 mezunlarından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Cenk Karakurt öğrenciler ile buluştu.