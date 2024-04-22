Bilecik'te seyir halindeki otomobil alev aldı
Bilecik'te seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar oluştu.
Bilecik'te seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar oluştu.
E. Öztürk yönetimindeki 11 AT 169 plakalı otomobilin motor kısmında Tevfikbey Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracından inerek itfaiyeden yardım istedi.
Otomobilde bulunan hamile eşinin, heyecanlanması üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kontrolü yapıldı.
Vatandaşların yangın tüpü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Öte yandan araçta maddi hasar meydana geldi.
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