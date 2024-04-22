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        Bilecik'te seyir halindeki otomobil alev aldı

        Bilecik'te seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 09:15 Güncelleme: 22.04.2024 - 09:15
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        Bilecik'te seyir halindeki otomobil alev aldı
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        Bilecik'te seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar oluştu.

        E. Öztürk yönetimindeki 11 AT 169 plakalı otomobilin motor kısmında Tevfikbey Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracından inerek itfaiyeden yardım istedi.

        Otomobilde bulunan hamile eşinin, heyecanlanması üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kontrolü yapıldı.

        Vatandaşların yangın tüpü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Öte yandan araçta maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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